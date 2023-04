FC Bayern gewinnt in Freiburg, Augsburg verliert gegen Köln

Kurzmeldung ein/ausklappen Bei Ostermärschen steht Krieg in Ukraine im Mittelpunkt

Berlin: In zahlreichen deutschen Städten haben tausende Menschen an den traditionellen Ostermärschen teilgenommen. Nach Angaben des Netzwerks Friedenskooperative bewegten sich die Teilnehmerzahlen vielerorts etwa auf dem Niveau des Vorjahres oder lagen leicht darüber. Bei den meisten Demonstrationen stand der russische Angriffskrieg in der Ukraine im Mittelpunkt. In Hannover sprach sich die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Käßmann, dafür aus, die Waffenlieferungen westlicher Staaten an das von Russland überfallene Land zu beenden. In Bremen verurteilte der katholische Theologe Drewermann Militarismus in jeder Form. In Bayern fanden unter anderem in Erlangen, München, Augsburg und Weiden Ostermärsche mit mehreren hundert Teilnehmern statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2023 22:45 Uhr