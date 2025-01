FC Bayern gewinnt in Freiburg 2:1 - Augsburg schlägt Heidenheim 2:1

Freiburg: In der Fußballbundesliga hat der FC Bayern seine Tabellenführung ausgebaut. Die Münchner gewannen in Freiburg 2:1, während Leverkusen in Leipzig nicht über ein 2:2 hinaus kam. Der FC Augsburg besiegte Heidenheim durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 2:1. Außerdem spielten: Dortmund - Bremen 2:2 und Mainz - Stuttgart 2:0. In der zweiten Liga hat der 1. FC Nürnberg 1:3 auf Schalke verloren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2025 19:00 Uhr