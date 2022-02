Fc Bayern gewinnt in Frankfurt

Nachrichtenarchiv - 26.02.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Der FC Bayern hält die Verfolger in der Fußball-Bundesliga weiter auf Distanz. Die Münchner gewannen in Frankfurt mit 1:0. Den einzigen Treffer erzielte Sané. Bereits am Nachmittag hatte Schlusslicht Greuther Fürth gegen Köln 1:1 gespielt. Die weiteren Ergebnisse: Union Berlin - Mainz 3:1, Leverkusen - Bielefeld 3:0 Mönchengladbach - Wolfsburg 2:2 und Freiburg - Hertha 3:0.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2022 21:00 Uhr