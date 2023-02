Nachrichtenarchiv - 15.02.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris. In der Fußball-Champions-League hat der FC Bayern München sein Hinspiel im Achtelfinale gewonnen. Gegen Paris Saint-Germain glückte dem Team von Trainer Nagelsmann auswärts ein 1:0-Erfolg. Den Siegtreffer für den FC Bayern erzielte Coman. Das Rückspiel findet am 8. März in München statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2023 06:00 Uhr