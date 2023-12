FC Bayern gewinnt in der Champions League 1:0 gegen Manchester

Zum Sport: Bayern München hat in der Fußball-Champions League 1:0 gegen Manchester United gewonnen. Die Bayern ziehen damit drei Tage nach der 1:5-Niederlage gegen Frankfurt als Gruppensieger in die nächste Runde ein. Trainer Tuchel blickt optimistisch auf die K.o.-Phase. Der Gegner im Achtelfinale wird am Montag ausgelost. - Ausgeschieden ist dagegen Union Berlin. Die Mannschaft verlor 2:3 gegen Real Madrid.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2023 06:00 Uhr