FC Bayern gewinnt gegen Mainz

Mainz: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern mit einem 3 zu 1-Erfolg gegen Mainz Platz drei in der Tabelle verteidigt, hinter Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart. Für die Münchner trafen Coman, Kane und Goretzka. Zuvor hatte Leverkusen 2 zu 1 in Wolfsburg gespielt, Stuttgart gewann 3 zu 0 bei Union Berlin. Leipzig siegte 3 zu 1 in Darmstadt. Außerdem spielten Hoffenheim - Frankfurt 1:3 und Freiburg - Bochum 2:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 06:00 Uhr