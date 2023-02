Nachrichtenarchiv - 12.02.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: In der Fußball-Bundesliga bleibt Union Berlin dem FC Bayern dicht auf den Fersen. Am Abend gewannen die Berliner das Spitzenspiel bei RB Leipzig mit 2:1 und stehen damit auf Platz zwei der Tabelle. Zuvor hatte der FC Bayern seinen ersten Heimsieg des Jahres gefeiert. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann besiegte Bochum mit 3:0. Der FC Augsburg unterlag in Mainz mit 1:3.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2023 06:00 Uhr