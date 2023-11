FC Bayern gewinnt deutlich in Dortmund

zum Fußball: Der FC Bayern hat das Spitzenspiel der Bundesliga deutlich gewonnen. Die Münchner setzten sich im ausverkauften Dortmunder Stadion deutlich mit 4:0 gegen die Borussia durch und festigten ihren zweiten Platz in der Tabelle. Spitzenreiter Leverkusen hatte am Nachmittag 3:2 bei Hoffenheim gewonnen. Der FC Augsburg holte in Köln ein 1:1. Abwärts geht es weiter mit Union Berlin, die Eisernen unterlagen zuhause Frankfurt mit 0:3. Mainz besiegte Leipzig mit 2:0 und Freiburg und Gladbach trennten sich 3:3. In der zweiten Liga unterlag Nürnberg zuhause Schalke 1:2, Fürth siegte mit 2:0 in Kaiserslautern. Osnabrück und Kiel trennten sich 1:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2023 21:00 Uhr