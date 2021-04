FC Bayern gewinnt bei RB Leipzig 1:0 - auch Augsburg siegt

Nachrichtenarchiv - 03.04.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Der FC Bayern hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga ausgebaut. In Leipzig siegten die Münchner mit 1:0 durch ein Tor von Leon Goretzka. Sieben Punkte beträgt nun der Abstand zum Zweiten Leipzig. Die weiteren Ergebnisse: FC Augsburg - Hoffenheim 2:1, Mönchengladbach - Freiburg 2:1, Dortmund - Frankfurt 1:2, Leverkusen - Schalke 2:1, Mainz - Bielefeld 1:1 und Wolfsburg - Köln 1:0. In der zweiten Liga hat Greuther Fürth 1:0 in Heidenheim gewonnen. Die Tabellenführung ausgebaut hat Bochum durch ein 2:1 gegen Kiel. Außerdem gewann Osnabrück in Karlsruhe 1:0.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2021 23:00 Uhr