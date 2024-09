FC Bayern gewinnt bei Müller-Rekordspiel gegen Freiburg

München: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern mit 2:0 gegen Freiburg gewonnen. Thomas Müller ist mit 710 Pflichtspielen für die Münchner nun Rekordhalter - und erzielte das 2:0 in der 78. Minute. In der ersten Halbzeit hatte Harry Kane einen umstrittenen Elfmeter verwandelt. Tabellenführer ist erstmals Heidenheim - nach einem 4:0 gegen Augsburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 06:00 Uhr