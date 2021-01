Nachrichtenarchiv - 24.01.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gelsenkirchen: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München auf Schalke 4:0 gewonnen. Der Rekordmeister baute damit seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte aus. Schalke bleibt Schlusslicht. Außerdem schlug Hoffenheim Köln mit 3:0. In der zweiten Liga unterlag der 1. FC Nürnberg Hannover 2:5 und Jahn Regensburg verlor auf St. Pauli 0:2.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2021 22:00 Uhr