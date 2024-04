FC Bayern gewinnt Abendspiel bei Union Berlin mit 5:1

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München seinen zweiten Tabellenplatz gefestigt. Die Bayern gewannen das Abendspiel bei Union Berlin mit 5:1. Routinier Thomas Müller traf in seinem 470. Liga-Spiel zweimal ins Tor. In der zweiten Liga hat sich am Abend Tabellenführer Kiel beim Hamburger SV mit 1:0 durchgesetzt. Die Hamburger haben damit kaum mehr Chancen auf den Aufstieg. Tennisprofi Jan-Lennard-Struff hat beim ATP-Turnier von München die Chance auf seinen ersten Titel. Im Finale am Aumeister trifft er am Mittag auf den US-Amerikaner Taylor Fritz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2024 06:00 Uhr