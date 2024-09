FC Bayern gewinnt 6:1 in Kiel

Kiel: Der FC Bayern hat in der Fußball-Bundesliga die Tabellenführung übernommen. Die Münchner gewannen am Abend bei Aufsteiger Kiel mit 6:1. Die übrigen Ergebnisse: Hoffenheim - Leverkusen 1:4. Freiburg - Bochum 2:1, Wolfsburg - Frankfurt 1:2, Mönchengladbach - Stuttgart 1:3 und Leipzig - Union Berlin 0:0. Heute empfängt Augsburg den St. Pauli und Bremen spielt in Mainz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 06:00 Uhr