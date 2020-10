FC Bayern gewinnt 5 : 0 gegen Frankfurt

Nachrichtenarchiv - 24.10.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Fußball-Bundesliga hat Rekordmeister Bayern München mit einem 5:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt seine derzeit gute Form untermauert. Allerdings bleiben die Bayern auf Tabellen-Platz Zwei hinter RB Leipzig. Die Leipziger gewannen mit 2:1 gegen Hertha BSC und führen die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung an. Union Berlin und Freibug trennten sich 1:1, Mainz unterlag Gladbach: 2:3. Das Revierderby gewann am Abend Borussia Dortmund gegen Schalke mit 3:0. Augsburg spielt erst am Montag Abend in Leverkusen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2020 22:00 Uhr