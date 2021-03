FC Bayern gewinnt 4:0 gegen Stuttgart

Nachrichtenarchiv - 20.03.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern den Abstand zu Verfolger Leipzig gewahrt: Die Münchner gewannen trotz Unterzahl ab der 12. Minute mit 4:0 gegen Stuttgart. Frankfurt besiegte Union Berlin 5:2, Dortmund erreicht in Köln in letzter Minute noch ein 2:2. Wolfsburg gewann in Bremen mit 2:1. Mönchengladbach gewann auf Schalke 3:0. - Die Ergebnisse der zweiten Liga: HSV - Heidenheim 2:0, Aue - Sandhausen 2:0 und Braunschweig - Darmstadt 1:1

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2021 23:00 Uhr