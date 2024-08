FC Bayern gewinnt 3:2 beim VfL Wolfsburg

Wolfsburg: Der FC Bayern ist mit einem Sieg in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Das 3:2 beim VfL Wolfsburg war allerdings mühsam erkämpft. Die Münchner waren in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich 1:2 hinten gelegen. Die Partie Sankt Pauli gegen Heidenheim endete 0:2. In der zweiten Liga gab es folgende Ergebnisse: Darmstadt - Nürnberg 1:1, Ulm - Düsseldorf 1:2 und Magdeburg - Schalke 2:2.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.08.2024 19:30 Uhr