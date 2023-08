FC Bayern gewinnt 3:1 gegen den FC Augsburg

München: Zum Abschluss des zweiten Spieltags in der Fußballbundesliga hat München Augsburg mit 3:1 besiegt. Topstürmer Kane traf zwei Mal, die Augsburger setzten einen Ball ins eigene Tor und Beljo erzielte den Ehrentreffer für den FCA. Die Bayern stehen in der Tabelle mit zwei Siegen auf Platz zwei hinter Union Berlin. Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich Mainz und Frankfurt 1:1. In der zweiten Liga gab es folgende Ergebnisse: Nürnberg - Wiesbaden 2:1; St. Pauli - Magdeburg 0:0 und Karlsruhe - Braunschweig 2:0

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2023 19:30 Uhr