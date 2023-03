Nachrichtenarchiv - 27.02.2023 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern die Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Die Münchner gewannen das Spitzenspiel gegen Union Berlin mit 3:0. Der SC Freiburg und Bayer Leverkusen trennten sich 1:1. - Bei der Nordischen Ski-WM in Slowenien hat das deutsche Skisprung-Team am Abend Gold im Mixed-Wettbewerb gewonnen. Vorher hatten schon die Nordischen Kombinierer Silber im Mixed-Wettbewerb geholt.

