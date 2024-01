FC Bayern gewinnt 3:0 gegen Hoffenheim

München: Unter dem Eindruck des Todes von Franz Beckenbauer hat am Abend das erste Bundesligaspiel nach der Winterpause stattgefunden. Der FC Bayern gewann die Partie in der heimischen Arena gegen die TSG Hoffenheim mit 3:0. Die Münchner spielten in Sondertrikots mit der Aufschrift "Danke Franz". Die Shirts sollen nun von den Spielern unterschrieben und dann zu Gunsten der Beckenbauer-Stiftung versteigert werden. Die heutige Partie begann mit einer Schweigeminute, beide Teams spielten mit Trauerflor. Beim Einlaufen der Mannschaften erschallte das Lied "Gute Freunde", das einst Franz Beckenbauer in den 60er Jahren gesungen hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.01.2024 22:45 Uhr