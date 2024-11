FC Bayern gewinnt 3 zu 0 gegen Augsburg

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Bayern München am Abend 3 zu 0 gegen die Gäste aus Augsburg gewonnen. Alle drei Tore schoss Harry Kane, zwei davon durch Elfmeter. In der zweiten Liga unterlag Nürnberg in Paderborn mit 2 zu 3. Und Köln siegte in Münster mit 1 zu 0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 06:00 Uhr