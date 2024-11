FC Bayern gewinnt 3 zu 0 gegen Augsburg

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Bayern München am Abend 3 zu 0 gegen die Gäste aus Augsburg gewonnen. Alle drei Tore schoss Harry Kane, zwei davon durch Elfmeter. Damit haben die Münchner ihren Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut. In der zweiten Liga unterlag Nürnberg in Paderborn mit 2 zu 3. Und Köln siegte in Münster mit 1 zu 0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2024 23:00 Uhr