FC Bayern gewinnt 1:0 in Möchengladbach

Mönchengladbach: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern am Abend drei Punkte geholt. In Mönchengladbach gewannen die Münchner mit 1:0 nach einem Foulelfmeter - verwandelt von Harry Kane. Die weiteren Ergebnisse des heutigen Tages lauten: Hoffenheim - Wolfsburg: 0 zu 1, Heidenheim - Union Berlin: 2 zu 0, Freiburg - Kiel: 3 zu 2, Mainz - Bochum: 2 zu 0 und St. Pauli - Frankfurt: 0 zu 1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2025 21:00 Uhr