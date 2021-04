Nachrichtenarchiv - 04.04.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: In der Fußballbundesliga hat der FC Bayern das Spitzenspiel für sich entschieden. Die Münchner gewannen am Abend in Leipzig 1:0 und bauen damit ihren Vorsprung auf den direkten Verfolger auf sieben Punkte aus. Außerdem schlug Mönchengladbach Freiburg mit 2:1. Heute empfängt Stuttgart Bremen und Hertha BSC tritt beim Lokalrivalen Union Berlin an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2021 06:00 Uhr