FC Bayern gerät in Basketball-Finalserie in Rückstand

Zum Sport: Im Finale um die deutsche Basketballmeisterschaft hat der FC Bayern München einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Münchner verloren ihr Heimspiel gegen Ulm gestern Abend mit 79:81 und liegen nun in der Serie mit 1:2 zurück. Damit hat Ulm am Dienstag zu Hause die erste Möglichkeit, sich den Meistertitel zu sichern. Und noch ein Blick zum Fußball: Borussia Dortmund hat bei der Klub-WM in den USA zum ersten Mal gewonnen. Gegen Südafrikas Serienmeister, die Mamelodi Sundowns, setzte sich der BVB mit 4:3 durch und machte damit einen großen Schritt Richtung Achtelfinale.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 06:00 Uhr