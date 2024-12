FC Bayern geht als Tabellenführer in die Winterpause

Zum Fußball: In der Bundesliga hat der FC Bayern das Topspiel gegen RB Leipzig mit 5:1 gewonnen. Damit gehen die Münchner als Tabellenführer in die kurze Winterpause. Verfolger Leverkusen kann mit einem Sieg heute nur auf vier Punkte heranrücken. In der 2. Liga verlor Düsseldorf das Heimspiel gegen Magdeburg mit 2:5. Elversberg unterlag zu Hause Schalke mit 1:4.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 08:00 Uhr