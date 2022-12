FC Bayern-Fußballerinnen siegen 3:1 gegen FC Barcelona

Nachrichtenarchiv - 08.12.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Fußballerinnen des FC Bayern haben in der Gruppenphase der Champions League mit 3:1 gegen den bisher ungeschlagenen FC Barcelona gewonnen. Dabei spielten die Bayern-Frauen vor einer Rekordkulisse: 24.000 Zuschauer verfolgten die Partie in der Allianz Arena. Und: Der Deutsche Fußballbund hält trotz des Vorrunden-Aus bei der WM in Katar an Bundestrainer Hansi Flick fest. Der 57-Jährige soll die Nationalmannschaft zur Heim-EM 2024 führen.

