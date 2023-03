FC Bayern-Fußballerinnen scheiden aus Champions League aus

Kurzmeldung ein/ausklappen Ärzte streiken in sechs Bundesländern für mehr Lohn

München: In insgesamt sechs Bundesländern streiken heute Ärztinnen und Ärzte für mehr Lohn. Von dem ganztägigen Warnstreik sind unter anderem Patienten in Bayern, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz betroffen. Der Berufsverband Marburger Bund hat zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In München findet am Mittag die zentrale Kundgebung statt. Die Gewerkschaft fordert für die rund 55 000 Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Kliniken unter anderem eine Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent und wirft den Arbeitgebern vor, die Gespräche hierfür zu verschleppen. Für die Dauer des Streiks ist in den betroffenen Krankenhäusern ein Notfallbetrieb sichergestellt. In Bayern sind die städtischen Krankenhäuser und einzelne Münchner Kliniken des Helios-Konzerns betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2023 08:00 Uhr