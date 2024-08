FC Bayern-Fußballerinnen gewinnen Supercup

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Aufsteiger St. Pauli am Abend das Saisonauftaktspiel gegen den FC Heidenheim verloren. Die Hamburger unterlagen zuhause mit 0 zu 2. Zuvor hatte der FC Bayern 3 zu 2 in Wolfsburg gewonnen. Erfolgreich waren am Abend auch die Fußballerinnen des Münchner Clubs. In der Neuauflage des Supercups setzte sich das Team von Trainer Straus mit 1:0 gegen DFB-Pokalsieger Wolfsburg durch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 07:00 Uhr