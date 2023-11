FC Bayern-Frauen verspielen Auftaktsieg in der Champions League

München: In der Champions League haben die Fußballerinnen des FC Bayern einen Auftaktsieg in der Gruppe C verspielt. Das Team von Trainer Alexander Straus gab gegen die AS Rom die Führung aus der Hand und musste sich am Ende mit einem 2:2 begnügen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2023 21:00 Uhr