FC-Bayern-Frauen spielen in der Fußball-Champions League 2:2 gegen AS Rom

Zum Sport: Die Fußballerinnen des FC Bayern haben in der Champions League einen Auftaktsieg verpasst. Nach einer 2:0-Führung gegen AS Rom endete die Partie am Abend daheim unentschieden 2:2. Und: Tennis-Profi Alexander Zverev ist nicht vorzeitig ins Halbfinale der ATP-Finals eingezogen. Der Hamburger verlor nach seinem Auftaktsieg nun das Spiel gegen den Russen Daniil Medwedew in zwei Sätzen. Um doch noch weiterkommen, muss Zverev sein drittes Spiel morgen gewinnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2023 06:00 Uhr