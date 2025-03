FC Bayern Frauen scheitern in Champions League an Lyon

Niederlage in Frankreich: Die Fußballerinnen des FC Bayern sind im Champions League-Viertelfinale an Olympique Lyon gescheitert. Die Münchnerinnen verloren auch das Rückspiel in Frankreich. Die Partie endete mit einem 4:1 für Lyon.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2025 21:00 Uhr