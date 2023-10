FC Bayern-Frauen holen ersten Saisonsieg in der Bundesliga

Zum Fußball: Die Meisterinnen des FC Bayern München haben in der Bundesliga den ersten Saisonsieg erzielt. Das Team von Trainer Alexander Straus gewann am Abend auf dem Münchner Campus mit 2:0 gegen den 1. FC Köln. Nach einem Unentschieden im ersten Spiel stehen die Bayern nun hinter Hoffenheim und Wolfsburg in der Liga auf Rang 3.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 06:00 Uhr