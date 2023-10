FC Bayern-Frauen holen ersten Saisonsieg in der Bundesliga

Zum Fußball: Die Meisterinnen des FC Bayern München haben in der Bundesliga den ersten Saisonsieg erzielt. Das Team von Trainer Alexander Straus gewann am Abend auf dem Münchner Campus mit 2:0 gegen den 1. FC Köln. Die Tore für die Münchnerinnen erzielten Neuzugang Pernille Harder und Linda Dallmann. Nach einem Unentschieden im ersten Spiel stehen die Bayern nun hinter Hoffenheim und Wolfsburg in der Liga auf Rang 3.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.10.2023 23:15 Uhr