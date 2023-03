FC Bayern-Frauen gewinnen gegen Arsenal

Kurzmeldung ein/ausklappen Warnstreiks treffen heute Franken und Niederbayern

Nürnberg: Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in Bayern gehen weiter. Der Schwerpunkt der Aktionen liegt heute in Franken und Niederbayern. Bestreikt werden einmal mehr Kitas, Kliniken, die Verwaltung und die Müllabfuhr. In Augsburg werden auch keine Straßen oder Radwege gereinigt. Im Nahverkehr soll es nur vereinzelte Aktionen geben, etwa in Bayreuth. Geplant sind auch mehrere Kundgebungen, unter anderem in Passau. Die größte Demonstration ist am späten Vormittag auf den Nürnberger Kornmarkt geplant. Die Gewerkschaft erwartet bis zu 8-tausend Mitglieder. Verdi spricht von einer hohen Streikbeteiligung. Die Tarifverhandlungen sollen Ende März weiter gehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2023 06:00 Uhr