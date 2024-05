FC Bayern-Frauen feiern Meisterschaft auf dem Münchner Marienplatz

München: Die Frauen-Fußball-Mannschaft des FC Bayern ist am Mittag für ihren Meistertitel geehrt worden. Nach einem offiziellen Empfang im Rathaus präsentierten die Spielerinnen ihre Meisterschale den Fans auf dem Rathausbalkon über dem Marienplatz. Es ist der zweite Meistertitel in Serie, das Team von Trainer Alexander Straus blieb in dieser Bundesliga-Saison ungeschlagen. Der Norweger bleibt den Münchnerinnen erhalten, er verlängerte heute seinen Vertrag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2024 15:00 Uhr