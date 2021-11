FC Bayern festigt Tabellenführung

Nachrichtenarchiv - 06.11.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der FC Bayern München hat mit einem Sieg im Spitzenspiel die Führung in der Tabelle der Fußball-Bundesliga gefestigt. Der deutsche Rekordmeister gewann mit 2:1 gegen den Tabellendritten SC Freiburg. Der FC Augsburg bleibt dagegen in der Abstiegszone. Die Augsburger verloren mit 0:1 in Wolfsburg. Außerdem verlor Stuttgart gegen Bielefeld mit 0:1 und Bochum besiegte Hoffenheim mit 2:0. In der zweiten Liga unterlag Jahn Regensburg mit 2:3 gegen Hansa Rostock und kassierte damit die erste Niederlage der Saison. Und der FC Ingolstadt unterlag 1:2 in Paderborn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2021 19:00 Uhr