FC Bayern feiert ungefährdeten 4:0-Sieg gegen Union Berlin

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne in den nächsten Tagen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Westen einige Wolkenfelder, aber meist trocken, sonst von Osten her klar. Tiefstwerte plus vier bis minus zwei Grad. In den kommenden Tagen nahezu ungetrübter Sonnenschein. Es weht mitunter ein lebhafter Wind. Höchstwerte zehn bis 17, Tiefstwerte plus ein bis minus vier Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2022 20:00 Uhr