FC Bayern feiert mit Fans am Rathaus Meistertitel

München: Der FC Bayern feiert zur Stunde mit 15.000 Fans am Marienplatz die Meistertitel der Männer- und die Frauenmannschaft. Die Teams wurden von Oberbürgermeister Reiter im Rathaus empfangen. Reiter sagte, es sei ihm ein riesiges Vergnügen, drei Titel zu feiern. Er verabschiedete sich von Thomas Müller, und lobte dessen einmalige Karriere in 25 Jahren beim FC Bayern. - Gerade werden die Mannschaften auf dem Rathausbalkon präsentiert. Das Frauen-Team hat neben der Meisterschale auch den DFB-Pokal dabei. - In der Münchner Innenstadt wird es auch wegen der Fahrrad-Sternfahrt des ADFC voll. Die Abschlusskundgebung ist um 16 Uhr auf dem Königsplatz. Viele Straßen sind für Autos gesperrt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.05.2025 14:30 Uhr