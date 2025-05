FC Bayern feiert mit Fans am Rathaus Meistertitel

München: Der FC Bayern feiert zur Stunde mit tausenden Fans am Marienplatz die Meistertitel der Männer- und Frauenmannschaft. Die Teams werden von Oberbürgermeister Reiter im Rathaus empfangen. Im Anschluss präsentieren Manuel Neuer, Harry Kane und Jamal Musiala mit ihren Kollegen den Fans die Meisterschale auf dem Balkon - gemeinsam mit dem Frauen-Team, das zusätzlich auch den DFB-Pokal dabei hat. Erstmals konnten die Frauen das Double holen. Thomas Müller will sich zudem mit einer Ansprache von den Fans verabschieden. - In der Münchner Innenstadt wird es auch wegen der Fahrrad-Sternfahrt des ADFC voll. Die Radler kommen etwa aus Freising, Wolfratshausen, Rosenheim und Augsburg und fahren gemeinsam durch Schwabing zum Odeonsplatz. Die Abschlusskundgebung ist um 16 Uhr auf dem Königsplatz. Viele Straßen sind für Autos gesperrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 14:00 Uhr