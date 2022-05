FC Bayern feiert Meisterschaft

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mit dem traditionellen Empfang auf dem Rathausbalkon feiert Fußball-Bundesligist FC Bayern am Mittag den zehnten Deutschen Meistertitel in Folge. Es ist die erste derartige Würdigung nach zwei Jahren Corona-Pause. Gestern haben die Münchner im letzten Saisonspiel ein 2 zu 2 in Wolfsburg erreicht. Augsburg gewann 2 zu 1 gegen Absteiger Greuther Fürth. Bielefeld muss nach einem 1 zu 1 in Leipzig absteigen. Die Sachsen sind für die Champions League qualifiziert. In die Relegation muss Hertha BSC Berlin.

