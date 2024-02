FC Bayern feiert Last-Minute-Sieg gegen Leipzig

München: Der FC Bayern hat nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge wieder gewonnen. Die Münchner setzten sich am Abend in der Bundesliga zuhause mit 2:1 gegen Leipzig durch. Das entscheidende Tor schoss Harry Kane in der Nachspielzeit. Damit liegen die Bayern in der Tabelle nach wie vor acht Punkte hinter Leverkusen.

