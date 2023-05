FC Bayern feiert elften Meistertitel in Folge

Meldungsarchiv - 28.05.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Zum Sport: Auf dem Münchner Marienplatz wird der FC Bayern am Nachmittag seinen elften Meistertitel in Folge feiern. Oberbürgermeister Reiter empfängt die Mannschaft im Rathaus. Gestern hatte sie den Titel mit einem 2:1-Sieg in Köln errungen und im Anschluss dort gefeiert. Größere Feste in München waren ausgeblieben. Das Frauen-Team des FC Bayern hat am Nachmittag im Spiel gegen Potsdam ebenfalls die Chance auf den Meistertitel. Bei der Eishockey-WM in Tampere feiert das deutsche Team den Einzug ins Finale. Am Abend spielt es gegen Kanada.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2023 07:00 Uhr