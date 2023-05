FC Bayern feiert doppelten Titelgewinn auf Münchner Marienplatz

Meldungsarchiv - 28.05.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Auf dem Marienplatz in der Landeshauptstadt läuft zur Stunde die doppelte Meisterfeier des FC Bayern. Sowohl das Männer- als auch das Frauenteam haben den Titel geholt und lassen sich in diesen Minuten bei schönstem Wetter von mehr als 10.000 Menschen feiern. Nachdem Münchens Oberbürgermeister Reiter den beiden Teams gratuliert hatte, präsentierten sich die Mannschaften unter großen Jubel der Fans auf dem Münchner Rathausbalkon. Die Frauen des FC Bayern hatten heute im Saisonfinale Turbine Potsdam mit 11:1 souverän besiegt und damit den Titel perfekt gemacht. Für die Männer kam die Meisterschale gestern eher überraschend, weil bis kurz vor Schluss Borussia Dortmund die Führung in der Tabelle hatte. Überschattet war der doppelte Titelgewinn von erheblichen Turbulenzen innerhalb des Vereins. Gleichzeitig mit der Meisterschaft der Männer war auch bekannt geworden, dass die Vereinsspitze entschieden hat, sich von Vorstandschef Kahn und von Sportdirektor Salihamidzic zu trennen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2023 19:00 Uhr