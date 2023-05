FC Bayern feiert Doppelmeisterschaft der Fußball-Teams

Meldungsarchiv - 28.05.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Nach dem überraschenden Erfolg der Männer gestern haben heute auch die Fußballerinnen des FC Bayern die Meisterschaft perfekt gemacht. Sie feierten einen 11:1-Erfolg über Potsdam und wahrten damit ihren Vorsprung auf Wolfsburg. Für das Frauen-Team des FC Bayern ist es der fünfte Titel in der Bundesliga. In einer halben Stunde feiert der Verein die Doppelmeisterschaft auf dem Münchner Marienplatz. Die durchwachsene Saison des Männerteams führt allerdings zu einem personellen Neuanfang an der Vereinsspitze. Präsident Hainer erläuterte heute mittag die Trennung von Vorstandschef Kahn und Sportvorstand Salihamidzic. Mit Kahn habe man kein Einvernehmen mehr erzielen können - er wurde deshalb am Freitagabend vom Aufsichtsrat abberufen. An seine Stelle rückt der bisherige Finanzvorstand Dreesen. Die Nachfolge von Salihamidzic ist noch offen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2023 17:00 Uhr