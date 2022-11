FC Bayern feiert 6:1-Erfolg in Fußball-Bundesliga

Das Wetter: teils freundlich, teils regnerisch bei 9 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute zwischen Bayerischem Wald und Alpen sonnig, in Niederbayern Nebel. Sonst eher regnerisch. Im Nebel um 9 Grad, in der Sonne bis zu 16 Grad. In der Nacht teils regnerisch. Tiefstwerte um 8 Grad. In den nächsten Tagen ruhiges Hochdruckwetter. In manchen Niederungen zäher Nebel oder Hochnebel. Höchstwerte zwischen 9 und 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2022 07:00 Uhr