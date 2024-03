FC Bayern erzielt bei Eberl-Start nur 2:2 in Freiburg

Zum Fußball: Der FC Bayern hat in Freiburg am Abend einen wichtigen Sieg in den letzten Minuten noch verspielt. Nach einer 2:1-Führung kassierte der Rekordmeister in der 87. Minute noch den 2:2 Ausgleichstreffer. Es war das 2000. Bundesliga-Spiel der Münchner und der erste offizielle Arbeitstag von Sportchef Max Eberl. In der zweiten Liga gewann Schalke gegen den FC St. Pauli mit 3:1, die Hertha und Holstein Kiel spielten 2:2.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.03.2024 06:45 Uhr