FC Bayern erreicht Viertelfinale der Fußball-Championsleague

Nachrichtenarchiv - 09.03.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: Der FC Bayern München hat das Viertelfinale der Champions-League erreicht. Mit 7:1 gewannen die Münchner am Abend das Rückspiel daheim gegen Salzburg. Robert Lewandowski gelang dabei in der ersten Halbzeit ein Hattrick - zwei der drei Treffer waren verwandelte Elfmeter. Die übrigen Tore für die Bayern schossen Gnabry, zweimal Müller und Sané. Das Hinspiel in Salzburg hatte 1:1 geendet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2022 06:00 Uhr