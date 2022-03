FC Bayern erreicht Viertelfinale der Championsleague - Silber für Maier bei Paralympics

Nachrichtenarchiv - 09.03.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der FC Bayern hat das Viertelfinale der Fußball- Champions-League erreicht. Mit 7:1 gewann der deutsche Meister gestern Abend das Achtelfinal-Rückspiel gegen Salzburg. Robert Lewandowski gelang in der ersten Halbzeit ein Hattrick - zwei der drei Treffer waren verwandelte Elfmeter. Das Hinspiel in Salzburg hatte 1:1 geendet. - Und bei den Paralympics in Peking hat Marco Maier seine zweite Silbermedaille gewonnen. Er wurde beim Langlauf-Sprint Zweiter hinter dem Franzosen Benjamin Daviet. Maier hatte bereits im Biathlon Silber geholt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2022 08:00 Uhr