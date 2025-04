FC Bayern empfängt im CL-Viertelfinal-Hinspiel Inter Mailand

In der Fußball-Champions-League ist Inter Mailand heute Abend zu Gast in München: Der FC Bayern will sich im Viertelfinal-Hinspiel eine gute Ausgangslage verschaffen für das Rückspiel am Mittwoch kommender Woche in Italien. Neben der Taktik geht es laut Bayern-Trainer Vincent Kompany jetzt auch um Charakter, Herz und Emotion. Er muss nach mehreren Ausfällen sein Team umbauen, für den verletzten Jamal Musiala wird Thomas Müller in der Startelf erwartet. Anstoß ist um 21 Uhr.

