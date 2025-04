FC Bayern droht das Aus in Königsklasse

München: Der FC Bayern hat am Abend in der Fußball Champions League das Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand mit 1:2 verloren. Damit droht den Bayern das Aus in der Königsklasse. Der eingewechselte Thomas Müller erzielte in der 85. Minute zwar den zwischenzeitlichen Ausgleich. Nur drei Minuten später sorgte Davide Frattesi von Mailand aber für die Niederlage der Bayern. Das Rückspiel findet am Mittwoch kommende Woche statt. Das Finale ist Ende Mai in München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2025 06:00 Uhr